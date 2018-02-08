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"صحة الوادي الجديد": محافظتنا طاردة للأطباء ولا يوجد بها إمكانيات (فيديو)

الخميس 08/فبراير/2018 - 08:03 م
صحة الوادي الجديد: محافظتنا طاردة للأطباء ولا يوجد بها إمكانيات (فيديو)
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أمنية فوزي
 
علقت الدكتورة سيدة مشرف، مدير مديرية الصحة بالوادي الجديد، على شكاوى المواطنين من عدم توافر الأطباء بالمستشفيات، قائلة إن وزارة الصحة توفر الكوادر البشرية ولكن لا تضخها بشكل مستمر.

وأضافت "مشرف"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "ضد الفساد"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن "الواسطة" تلعب درًا كبيرًا في نقل الأطباء من الوادي الجديد إلى محافظات أخرى.

وتابعت: "محافظتنا طاردة للأطباء ولا يوجد بها إمكانيات، ولا أحد يريد العمل بها".
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