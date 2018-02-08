النحاس يهبط لأدنى مستوى خلال شهرين مع ارتفاع المخزونات

واصلت أسعار النحاس التراجع يوم الخميس لتلامس أدنى مستوياتها في حوالي ثمانية أسابيع، بعد زيادة كبيرة أخرى في المخزونات أبرزت أن السوق بها حاليا إمدادات وفيرة.





وارتفعت مخزونات النحاس غير المخصصة للتسليم في مستودعات بورصة للندن للمعادن بمقدار 25700 طن يوم الخميس ليصل حجم الزيادة إلى 75 بالمئة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.





وقال محللون إن ذلك يظهر أن صعودا بنسبة 12 بالمئة لأسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن في ديسمبر كانون الأول لم يكن تدعمه العوامل الأساسية.





وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5 بالمئة إلى 6845 دولارا للطن بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 6809 دولارات وهو أقل سعر منذ الخامس عشر من ديسمبر، وموسعة خسائرها من الجلسة السابقة عندما هبطت 2.8 بالمئة.





وتراجعت واردات الصين من النحاس غير المصقول لثاني شهر على التوالي في يناير مع استمرار انكماش الطلب على المعدن القادم من الخارج بفعل قيود شتوية على قطاع التشييد وارتفاع معدلات الإنتاج المحلي.





وأنهت عقود الزنك جلسة التداول مرتفعة 1.2 بالمئة إلى 3422 دولارا للطن، مدعومة باستمرار نقص في الإمدادات بينما زادت عقود الرصاص 0.7 بالمئة لتغلق عند 2524.50 دولار للطن بعد أن تمكنت من محو خسائرها بعد أن لامست 2483 دولارا وهو أدنى مستوى منذ الثاني والعشرين من ديسمبر .





ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلقت عقود الألمنيوم مرتفعة 0.6 بالمئة إلى 2170 دولارا للطن بعد أن سجلت 2148 دولارا وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني والعشرين من ديسمبر.





وانخفضت عقود النيكل 0.4 بالمئة إلى 13125 دولارا للطن بينما هبطت عقود القصدير 1.3 بالمئة إلى 21325 دولارا للطن.