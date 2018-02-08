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بعد هدفه في المقاولون..المغربي وليد أزارو يعادل رقم الجابوني إيفونا مع الأهلي

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:59 م
بعد هدفه في المقاولون..المغربي وليد أزارو يعادل رقم الجابوني إيفونا مع الأهلي
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علاء خليف
 

واصل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي تألقه في الدوري المصري الممتاز وسجل الهدف الثاني لفريقه في شباك المقاولون العرب في المباراة المقامة بينهما حاليًا والمؤجلة من الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية.

 

ويعتبر هذا الهدف رقم 12 للمغربي وليد ازارو في الدوري المصري هذا الموسم ليعتلي قمة ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع الثنائي جون آنطوي مهاجم المقاصة وعمر السعيد مهاجم الانتاج الحربي السابق ووادي دجلة الحالي.

 

ونجح "ازارو" في معادلة رقم الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق كأكثر لاعب أجنبي يسجل في موسمه الأول بالدوري المصري مع الأهلي.

 

وسجل ماليك إيفونا 12 هدفًا للأهلي في بطولة الدوري بموسم 2015-2016، بينما وصل أزارو المنضم للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لهدفه الثاني عشر مع المارد الأحمر بعدف هدفه في شباك المقاولون الليلة.

 

ويمتلك المغربي "أزارو" فرصة ذهبية لتحطيم رقم "إيفونا" وزيادة غلته التهديفية في موسمه الاول بالدوري خلال المباريات المقبلة.

المزيد عن: وليد أزارو المقاولون العرب الدوري المصري الدوري إيفونا أزارو
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