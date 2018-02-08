جواز سفر الراقصة "جوهرة" وتأشيرة دخولها لمصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جواز سفر الراقصة جوهرة وتأشيرة دخولها مصر، بعد أن تم القبض عليها من قبل مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة، بعد التحريات التي أجرتها مباحث الآداب، بتهمة تحريض الشباب على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها، علاوة على عدم حملها تصريح بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العاملة، ودخلت كسائحة، وامتهنت الرقص فى مصر.

وتبين أن الراقصة إيكاترينا أندريفا، وشهرتها جوهرة 31 عامًا روسية الجنسية، دخلت مصر 21 يناير الماضي، وتتردد على مهلى ليلي بالجيزة، لتقديم فقرة رقص شرقي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة، التي اعترفت بأن الفيديو المتداول خاص بها، فتم تحرير محضر رقم 2 أحوال إدارة البحث الجنائى لسنة 2018، وأحيلت إلى نيابة الجيزة للتحقيق معها، وتم إرفاق بدلة الرقص المضبوطة بمحضر التحقيقات.