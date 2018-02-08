عروض" بيت المسرح" بالمدارس و الجامعات ابتداءًا من الأحد المقبل

ينظم المجلس الأعلي للثقافة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح و صندوق التنمية الثقافية، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي و التربية و التعليم، الفاعلية الثقافية " قوافل التنوير - المسرح بين ايديك"، و التي تقوم علي تجوال عروض مسرحية بعدد من المدارس و الجامعات بالقاهرة و محافظات الوجه البحري و القبلي و القناة، ، حيث تنطلق أول فاعلية من مسرح جامعة عين شمس، و الذي يستضيف عرض "قواعد العشق ٤٠" علي مسرح المدينة الجامعية في تمام السابعة مساء الأحد المقبل الموافق ١١ فبراير، يعقبه عدد من العروض المسرحية علي مدار شهر فبراير كمرحلة أولي، حيث يتضمن المشروع ثلاث مراحل أخرى على مدار شهري مارس و إبريل بالمحافظات.





يقول الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن مشروع " قوافل التنوير" ينظمه المجلس الأعلي للثقافة بمبادرة من الأمين العام للمجلس الدكتور حاتم ربيع، و تأتي مشاركة البيت الفنى للمسرح في إطار المساعي الدائمة لوصول العروض المسرحية لأكبر عدد ممكن من الجمهور خاصة طلاب المدارس و الجامعات، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، و مقاومة الأفكار الظلامية التي يسعى المسرح دائما للحد منها.





و أضاف " مختار" ان البيت الفني للمسرح انتقي مجموعة مختارة من العروض قد حققت بالفعل نجاحا جماهيريا و نقديا، و تخاطب فكر الشباب و تساؤلاتهم، منها " قواعد العشق ٤٠ " من إخراج عادل حسان ، و الذي حقق أعلي ايرادات للبيت الفني للمسرح العام الماضي، و " يوم ان قتلوا الغناء" إخراج تامر كرم، و هو العرض الحاصل علي جائزة أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية بالإضافة الي عدة جوائز أخري، و " كأنك تراه" من إخراج ماهر محمود، و الذي حقق مشاهدات مرتفعة عند عرضه بمحافظات الصعيد، و " السيرة الهلامية" إخراج محمد الصغير، و الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة عدد من شباب الجامعات بالتمثيل فيه ، بالإضافة الي عروض الأطفال منها "الليلة الكبيرة " و "عبور و انتصار" و التي من المقرر تجوالها بالمدارس، و غيرها من العروض.





كان تم قد عقد اجتماعا تنسيقيا بين الفنان إسماعيل مختار و الدكتور حاتم ربيع للمجلس الأعلي للثقافة اليوم الخميس بالمجلس الأعلي للثقافة لوضع التحضيرات النهائية الخاصة بانطلاقة المشروع يوم الأحد المقبل من مسرح جامعة عين شمس، كان الاجتماع بحضور المهندس محمد هاشم منسق القوافل لعروض البيت الفني للمسرح، و وائل إسماعيل منسق القوافل من المجلس الأعلي للثقافة.



