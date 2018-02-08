الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا





دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إلى هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.وأكدت الولايات المتحدة، على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا فورًا.وفي المقابل، أيدت واشنطن، دعوة الأمم المتحدة لوقف العنف لمدة شهر في سوريا والسماح بدخول المساعدات.ويذكر أن طالب ممثلو الأمم المتحدة في سوريا بوقف فوري للأعمال القتالية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.وطالبت واشنطن، بضغوط على الأسد و"داعميه" بعد مواجهتها مع موسكو في الأمم المتحدة.ووصف بيان من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا الوضع في البلاد بأنه "عصيب".