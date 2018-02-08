ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:49 م
الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا
أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إلى هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وأكدت الولايات المتحدة، على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا فورًا.

وفي المقابل، أيدت واشنطن، دعوة الأمم المتحدة لوقف العنف لمدة شهر في سوريا والسماح بدخول المساعدات.

ويذكر أن طالب ممثلو الأمم المتحدة في سوريا بوقف فوري للأعمال القتالية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.

وطالبت واشنطن، بضغوط على الأسد و"داعميه" بعد مواجهتها مع موسكو في الأمم المتحدة.

ووصف بيان من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا الوضع في البلاد بأنه "عصيب".

المزيد عن: وقف إطلاق النار في سوريا واشنطن مدة شهر لمدة شهر قتل المدنيين داعمي تدعو الولايات المتحدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح الحكومة في السيطرة على الأمطار ومواجهة السيول؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس فرنسا
جرينوبل
x
22:00
ستراسبورج
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:30
برشلونة
دوري الخليج العربي الاماراتي
الظفرة
2
x
15:30
0
دبا الفجيرة
العين
3
x
18:00
0
الإمارات
الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018
الهلال
1
x
19:20
2
النصر
الأهلي
2
x
19:20
1
الفيصلي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
0
x
19:00
3
الاهلي
دوري VIVA الكويت
التضامن
2
x
15:45
3
السالمية
القادسية
4
x
18:05
0
كاظمة
دوري نجوم قطر
الغرافة
1
x
15:40
2
الدحيل
الريان
x
17:50
السد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/8/2018 9:10:02 PM