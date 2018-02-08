باكا وأزارو يتقدمان للأهلي على المقاولون بثنائية في الشوط الأول

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه المقاولون العرب متقدما بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ستاد "بترو سبورت" والمؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

لعب البدري المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبري رحيل، وفي الوسط دفع بعمرو السولية وهشام محمد وعبد الله السعيد وباكا وجونيور أجاي، وفي الهجوم وليد أزارو.

ظهرت ملامح الفريق الأحمر الهجومية منذ الثواني الأولى، فمن لعبة مميزة بين عبد الله السعيد، وباكا انفرد الجنوب إفريقي بمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، الذي تألق وتصدى للكرة ببراعة حارما الأهلي من الهدف الأول المبكر.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة تماما، ووضحت رغبة لاعبيه في إحراز هدف السبق، وبالفعل ومع وصول الدقيقة 8 نجح الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي في منح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول، بعجما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من المخترق أحمد فتحي.

بعد هدف الأهلي حاول لاعبي المقاولون العرب البحث عن طريقه لإدراك التعادل، حيث صوب أحمد علي، وويليام كرتين على مرمى الفريق الأحمر، لكن محمد الشناوي نجح في التصدي لهما.

ونجح المغربي وليد أزارو في إضافة الهدف الثاني له وللمارد الأحمر، حيث تلقى تمريرة رأسية "عشوائية" باكا وضعها بكل براعة داخل الشباك في الدقيقة 28.

وعلى الرغم من إحراز الأهلي لهدفين، إلا أن لاعبي ذئاب الجبل لم تظهر لهم أي أنياب أو مخالب حقيقية على مرمى محمد الشناوي، بل اكتفى لاعبوه بالهجوم على استحياء من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 32 كاد محمود أبو السعود أن يكلف فريقه الهدف الثالث، بعدما وصلته الكرة من زميله، ليضغط عليه وليد أزارو بشراسة، لكنه نجح في الإمساك بالكرة، رغم مطالبة الجهاز الفني للأهلي باحتسابها ركلة جزاء.

وكاد عبد الله السعيد أن يعزز من تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 40، لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لأبو السعود.





ومرتة الدقائق القليلة المبتقية من الشوط دون جديد، لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.