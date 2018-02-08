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البرلمان الروسي: الضربة الأمريكية في سوريا "عدوان"

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:42 م
البرلمان الروسي: الضربة الأمريكية في سوريا عدوان
الضربة الامريكية
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وكالات
 

قال العضو بالبرلمان الروسي فرانز كلينتسفيتش، اليوم الخميس، إن الضربة الجوية التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات موالية للحكومة السورية عمل من أعمال العدوان، حسبما رصدت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وأضاف: "أعمال التحالف الأمريكي لا تتماشى مع الأعراف القانونية، وهي عدوان بلا أدنى شك".

كان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش قال أمس، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية استهدفت "قوات موالية للنظام السوري"، كانت قد شنت بدورها هجومًا على مقر قوات سوريا الديمقراطية.

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