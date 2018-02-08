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"الزنط": أقف مع بشار الأسد قلبًا وقالبًا.. ويطالب بتوفير دعم عربي له

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:41 م
الزنط: أقف مع بشار الأسد قلبًا وقالبًا.. ويطالب بتوفير دعم عربي له
بشار الأسد
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كساب أحمد
 
قال سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إنه يقف مع الرئيس بشار الأسد قلبًا وقالبًا لأنه إذا سقطت سوريا كما تريد المعارضة "المتنطعة" لتقسمت سوريا، لافتَا إلى أن "الأسد" ما زال ممسك بزمام الوضع في سوريا.

وتابع "الزنط"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حكومة الأسد تمسك ما يقرب من 90% من الأراضي في سوريا، وكان لابد من وجود دعم عربي له، لكن الأسد "طلق" العرب. 

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لديها موقف مغاير للموقف المصري في سوريا، لكنها مؤخرًا أصبحت موافقة على وجود حل سياسي في سوريا. 
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