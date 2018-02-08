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مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:20 ص
مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)
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الفجر الفني
 
خضعت الفنانة مي عمر، جلسة تصوير جديدة ومميزة بعدسة المصور الشهير خالد فضة.

"مي" ظهرت في جلسة التصوير الجديدة بلوك رجالي، وارتدت بدلة وحذاء رجالي، كما وضعت قبعة على رأسها.

مي عمر حققت نجاح ملفت بعدما شاركت في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان والذي عرض منذ عامين، كما شاركت في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الفنان عادل إمام.

مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)
مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)
مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)
مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)
مي عمر بإطلالة مثيرة ببدلة رجالي (صور)
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