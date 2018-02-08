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مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:12 ص
مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)
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الفجر الفني
 
خضعت الفنانة مي عز الدين، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عبدالسلام لصالح واحدة من المجلات الفنية.

مي شاركت محبيها بصور من الجلسة، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان شفاف من الأعلى والأسفل، بينما تغطي جسدها طبقة من القماش الرقيق، واظهر الفستان مدى نحافتها.


تعكف مي حاليا علي تصوير مسلسل "رسايل"، والذي تخوض به ماراثون شهر رمضان القادم مع الفنان خالد سليم، وراندا البحيري بعد غيابها عن رمضان الماضي.

مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)
مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)
مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)
مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)
مي عزالدين بفستان أبيض يكشف مدي نحافة خصرها (صور)
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