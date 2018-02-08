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السبت.. وزير الرياضة يزور محافظة الإسماعيلية

الخميس 08/فبراير/2018 - 06:52 ص
السبت.. وزير الرياضة يزور محافظة الإسماعيلية
اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يوم السبت المقبل، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لزيارة العديد من المشروعات الرياضية التى يتم إنشاؤها على أرض المحافظة.

من المقرر أن تشمل الزيارة جولة تفقدية للنادى الاجتماعي الجديد للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية والمقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن وزير الرياضة سيقوم بحضور مباراة المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية بعد انتهاء زيارته للإسماعيلية مباشرة.
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