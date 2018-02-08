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مصطفي شعبان بلوك مختلف في مسلسل "أيوب"(صورة)

الخميس 08/فبراير/2018 - 06:49 ص
مصطفي شعبان بلوك مختلف في مسلسل أيوب(صورة)
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يارا أحمد
 

ظهر الفنان مصطفي شعبان، بلوك مميز ومختلف في مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "أيوب" وظهر مسجونا، ومن صورته في الكواليس توقع البعض خروجه عن الإطار الذي يظهر به دائما في مسلسلاته.

مسلسل "أيوب" من تأليف محمد سيد بشير ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفى وميريهان حسين ومحمد دياب وزكى فطين عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.

مصطفي شعبان بلوك مختلف في مسلسل "أيوب"(صورة)
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