مستشار بأكاديمية ناصر: مصر ستخرج من اتفاقية السلام مع إسرائيل في هذه الحالة



وأضاف "خلف"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن إسرائيل كانت تريد ضم 700 كيلو من سيناء لقطاع غزة، مقابل 700 كيلو بالقرب من إيلات، ويتم عمل نفق في الحدود، وهذا الأمر سيحل مشكلة إسرائيل.



ولفت المستشار بأكاديمية ناصر، إلى أن هذه الفكرة لم تعرض للتفاوض، ولكنها معروفة، مشددا على أن إسرائيل تعرف جيدا الرد المصري، موضحا: "اتفاقية السلام مع إسرائيل ممكن نطلع منها في أي وقت"، لافتا إلى أن هذه الترتيبات سيصحبها تحركات مسلحة، وتعتبر عملا من أعمال الحرب، وحينها سنخرج من الاتفاقية.

قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إسرائيل تحرض بشدة على أن سيناء غير مستقرة، ووجود الإخوان في الحكم كان سينجح تبادل الأراضي مع إسرائيل.