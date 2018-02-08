حسن حسني مع تامر حمزة في كواليس "الأب الروحي٢"





بدأ النجم حسن حسني، تصوير اولي مشاهده في مسلسل "الأب الروحي" لموسمه الثاني وتواجد في كواليس التصوير مع المخرج تامر حمزة.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب، وله عدد كبير من الأبناء، منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين؛ واحد منهما يعيش في ملجأ، والآخر شخص عدواني، ويوضح المسلسل علاقة الأب مع عصابات السلاح وتجار المخدرات.





ويشارك في “الأب الروحي 2” عدد من أبطال الجزء الأول إلى جانب عدد نجوم جدد انضموا مؤخرا للجزء الثاني، وأبرزهم الفنان حسن حسني والفنانة نشوى مصطفى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج تامر حمزة.



