مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان يغير من القيادة السياسية المصرية



وأضاف "العمدة" في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن تحركات مصر تدحض كل أحلام الجانب التركي، بالإضافة إلى الزعامة التركية التي كانت تسعى إليها تركيا التي كانت تريد الحصول عليها كتعويض لعدم الدخول في الاتحاد الأوروبي، تأثرت كثيرا.



وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحمل عداوة واضحة لمصر لأن هناك عداوة قديمة عندما هدد محمد علي باشا تركيا، قديما، بالإضافة لإزاحة الإخوان من مصر، موضحا أن الإخوان يؤيدون تركيا ضد مصر، لأنهم ليس لديهم وطنية.



وشدد على أن أردوغان يغير من القيادة السياسية المصرية بدليل أنه ينشئ قناة مثل قناة السويس.

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن نتائج حقل الغاز "ظهر"، وتحركات مصر في سوريا، والعراق، كلها تثير تركيا.