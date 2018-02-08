خبير عسكري: القوات البرية المصرية تحتل المرتبة الثالثة على العالم



وأضاف "خلف"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تحمل إرث محمد علي باشا، وكان لها دور في تركيا.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر، أن مصر اشترت القطع البحرية لأنها كانت تنقب عن الغاز في البحر، وكان لابد من وجود قوة عسكرية، موضحا أن حقل "ظهر" يبعد عن البر بحوالي 300 كيلو متر، ويمكن استغلال ذلك، إلا أن القوات البحرية المصرية تحتل مركزا متقدما على العالم.

قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات البرية المصرية تحتل المرتبة الثالثة على العالم وفقا لتقرير أمريكي، حيث جاء في المرتبة الأولى أمريكا، ثم روسيا، ثم مصر.