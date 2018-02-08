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عضو بـ"الغرفة التجارية": سياسة الإغلاق ومنع الاستيراد أدى إلى ارتفاع الأسعار

الخميس 08/فبراير/2018 - 06:39 ص
عضو بـالغرفة التجارية: سياسة الإغلاق ومنع الاستيراد أدى إلى ارتفاع الأسعار
أسامة جعفر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة
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نعيم يوسف
 
قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سياسة الإغلاق دائما تؤدي إلى كوارث، ومن ضمنها رفع الأسعار في كل شيء، ونحن نسير على هذه السياسة.

وتابع "جعفر"، في لقاء برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإغلاق ومنع الاستيراد أدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن الأفضل كان أن تبيع البنوك الدولار.

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن كثيرا من الدول بينها الخليج، كلها تعتمد على الاستيراد، والسوق الحر، مثل الإمارات.
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