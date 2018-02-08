زاهي حواس: حتشبسوت كانت "تخينة".. وماتت بالسرطان
الخميس 08/فبراير/2018 - 07:22 ص
نعيم يوسف
قال زاهي حواس، وزير الآثار سابقا، إن الملكة "حتشبسوت" ماتت بالسرطان، لافتا إلى أنه كان يعمل على بحث عليها وتم عمل أشعة مقطعية على المومياء الخاصة بها.
ولفت "حواس" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، إلى أن حتشبسوت ماتت عندها 55 سنة، وكانت "تخينة" ومريضة بالسكر، وماتت بالسرطان، مضيفا: "مكانتش قمر ولا حاجة".
ولفت "حواس" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، إلى أن حتشبسوت ماتت عندها 55 سنة، وكانت "تخينة" ومريضة بالسكر، وماتت بالسرطان، مضيفا: "مكانتش قمر ولا حاجة".
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