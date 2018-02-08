زاهي حواس: حتشبسوت كانت "تخينة".. وماتت بالسرطان



ولفت "حواس" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، إلى أن حتشبسوت ماتت عندها 55 سنة، وكانت "تخينة" ومريضة بالسكر، وماتت بالسرطان، مضيفا: "مكانتش قمر ولا حاجة".

قال زاهي حواس، وزير الآثار سابقا، إن الملكة "حتشبسوت" ماتت بالسرطان، لافتا إلى أنه كان يعمل على بحث عليها وتم عمل أشعة مقطعية على المومياء الخاصة بها.