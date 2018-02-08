"كل فولة ولها كيال".. "آمال" تتحدى ظروف المعيشة بالأكل البيتي على الرصيف (فيديو وصور)

لم تمنع العادات والتقاليد والظروف المعيشية الصعبة السيدة آمال عبد الوهاب من أن تحقق حلمها في افتتاح مشروع صغير خاص بها ، بل على العكس تماما شكلت هذه العوامل حافزا لها لكتابة قصة نجاح، ففي وجود عدد كبير من المطاعم والمشروعات الضخمة ذاع صيت هذه السيدة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي اشتهرت ب " أم عبدالسلام" ، بائعة الطعام المنزلي المغلف والمجهز تماما للطهي.





على رصيف أحد شوارع منطقة "كامب شيزار" بالإسكندرية تجلس السيدة آمال وأمامها منضدة صغيرة تحمل بعض الطعام المنزلي الذي صنعته بيدها ، وتقاسمت رزقها مع زوجها وولدها فأصبحوا يعملون جنباً إلى جنب مشكلين قوة بناءة في مواجهة أمواج الحياة المتلاطمة.





وفي لقاء خاص للفجر، قالت السيدة آمال: " اسمي آمال عبد الوهاب عمري 50 عاماً ولدي إبن وإبنة ، بدأت فكرة المشروع منذ 15 عام لأنني كنت أزوج إبنتي ولم يكن لدي المال الكافي لتجهيزها للزواج ، فتداينت من بعض الناس حتى قمت بتزويجها، وبدأ الناس في طلب أموالهم مني فبدأت في هذا المشروع حتى سداد كل الديون".

وتابعت: "وجدت نفسي في هذا العمل لأنه ما استطيع القيام به هو الطبخ، وأي شخص يطلب مني تجهيز الطعام له عن طريق الهاتف اقوم بتحضيره على الفور كالمكرونة الباشميل، والرقاق ولديك الرومي والفراخ المحشية وغيره".





وأضافت: "بدأت هنا من هذا المكان داخل شركة الكهرباء فكنت اقوم بتحضير الطعام وتوزيعه على المكاتب وبيعه لهم، وزاد الطلب على الكسكسي والفطير وكعب الغزال فأصبحت أحضر الطعام يومياً ، وآتي به إلى هنا من الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصراً".

وقال رجب عبد السلام زوج السيدة: "عندما زوجت ابنتي حاولت أن أسدد ديوني عن طريق المعاش، ولكن لم يكف، وعندما الهمنا الله بهذا العمل استطعنا التسديد الحمد لله".





وقال عبد السلام ابن السيدة آمال : انا اعمل معهم وحاولت العمل في اماكن اخرى لكن المرتب لا يكفي وعملت في شركات ووالدي لا يقدر على هذا العمل لوحده فقررت أن اساعدهم في العمل .



