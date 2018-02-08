ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الخارجية": مصر تدعم الصيغة التي يرتضيها الشعب السوري لمستقبله

الخميس 08/فبراير/2018 - 07:31 ص
الخارجية: مصر تدعم الصيغة التي يرتضيها الشعب السوري لمستقبله
السفير محمد إدريس
طباعة
أمنية فوزي
 
قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن القضية السورية معادلة صعبة من معادلات الشرق الأوسط، موضحًا أن سوريا طرف مهم في معادلة معقدة لاستقرار المنطقة العربية.

وأضاف "إدريس"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تدعم الصيغة التي يرتضيها الشعب السوري لمستقبله ووحدته وتحقق الاستقرار والحل السياسي للأزمة السورية، وتقوم بدورها في قضايا الدول العربية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح الحكومة في السيطرة على الأمطار ومواجهة السيول؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس فرنسا
جرينوبل
x
22:00
ستراسبورج
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:30
برشلونة
دوري الخليج العربي الاماراتي
الظفرة
x
15:30
دبا الفجيرة
العين
x
18:00
الإمارات
الدوري السعودي للمحترفين 2017/2018
الهلال
x
19:20
النصر
الأهلي
x
19:20
الفيصلي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
x
19:00
الاهلي
دوري VIVA الكويت
التضامن
x
15:45
السالمية
القادسية
x
18:05
كاظمة
دوري نجوم قطر
الغرافة
x
15:40
الدحيل
الريان
x
17:50
السد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/8/2018 8:50:02 AM