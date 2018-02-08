"الخارجية": مصر تدعم الصيغة التي يرتضيها الشعب السوري لمستقبله

قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن القضية السورية معادلة صعبة من معادلات الشرق الأوسط، موضحًا أن سوريا طرف مهم في معادلة معقدة لاستقرار المنطقة العربية.



وأضاف "إدريس"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تدعم الصيغة التي يرتضيها الشعب السوري لمستقبله ووحدته وتحقق الاستقرار والحل السياسي للأزمة السورية، وتقوم بدورها في قضايا الدول العربية.

