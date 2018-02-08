أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 7/2/2018: تحذير عمرو أديب ومفاجأة عن نجل إخواني هارب
الخميس 08/فبراير/2018 - 06:46 ص
أمنية فوزي - داليا الحسين - هدى عبدالرازق- ندى محمد - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
عمرو أديب: حروب الجيل الرابع تستهدف الجيش وليس "السيسي".. ويحذر من هذا الشيء
قال الإعلامي عمرو أديب، أن هناك استنفارا في المنطقة الشرقية والغربية على المستوى الأمني، منوهًا بأن حروب الجيل الرابع هدفها الأول الآن هو ضرب الجيش المصري وليس الرئيس السيسي.
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة عليا لتنمية لجنوب صعيد مصر.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
عمرو أديب: حروب الجيل الرابع تستهدف الجيش وليس "السيسي".. ويحذر من هذا الشيء
قال الإعلامي عمرو أديب، أن هناك استنفارا في المنطقة الشرقية والغربية على المستوى الأمني، منوهًا بأن حروب الجيل الرابع هدفها الأول الآن هو ضرب الجيش المصري وليس الرئيس السيسي.
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة عليا لتنمية لجنوب صعيد مصر.
سفير الهند بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري بين البلدين.. ويؤكد: مصر بوابة للأسواق
أوضح سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي بالقاهرة، أن العلاقات التجارية محور الاهتمام المشترك بين القيادتين بالبلدين، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار وقابل للزيادة بشكل كبير.
فلكي شهير يتنبأ بمحاولة اغتيال شخصية عامة ستغير مجريات الأحداث (فيديو)
أكد الدكتور أحمد شاهين، عضو اتحاد الفلكيين الأمريكيين، أن هناك محاولتين لاغتيال شخصية عامة على مستوى العالم، وستؤثر على مجريات الأحداث وتقلبها رأسًا على عقب.
برلماني عن "دعم مصر": جمعتنا إرادة حرة.. ونستطيع تكوين حزب كبير
قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دعم مصر، إن الدولة ما زالت في مرحلة استثنائية رغم تعافيها في كافة الجوانب والمجالات، موضحًا أن أعضاء ائتلاف دعم مصر خاضوا انتخابات حرة نزيهة بكل شفافية ومنهم من ترشح كمستقلين أو أحزاب وتجمعوا على حب هذا البلد، على حد وصفه.
الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: طرح 30 مركزا للشباب بالصعيد بنظام الإيجار
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أنه سيتم طرح 30 مركزا للشباب بالصعيد بنظام الإيجار كمشروعات وتمويلهم بالقروض، منوهة أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة اقترح هذا الأمر خاصة في إطار خطته لتطوير مراكز الشباب.
أستاذ تاريخ معاصر: الدولة العثمانية لم تحم مصر.. وكانت احتلال
قال الدكتور محمد صبرى الدالي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن "سليم الأول قتل عشرات الآلاف من المصريين، ولم يكن فتحًا عثمانيًا، ولكن احتلال، ومن الوعي التاريخي أن نسمي الأشياء بأسمائها".
عزمي مجاهد يكشف مفاجأة عن نجل الإخواني الهارب حمزة زوبع (فيديو)
كشف الإعلامي عزمي مجاهد، مفاجأة عن نجل الإخواني الهارب حمزة زوبع، حيث إن نجله محمد حمزة سعد زوبع مواليد 1999 تقدم بطلب الحصول على البطاقة الدولية من أجل اللعب لنادي أسطنبول سبورت، وتم استخراج البطاقة الدولية له دون أدنى مشكلة.
محام الراقصة جوهرة: الأمن الوطني اتخذ قرارًا بترحيلها لأنها خطر على الأمن القومي
قال محمد صالح، محامي الراقصة جوهرة، إن الأمن الوطني اتخذ قرارًا بترحيل الراقصة "جوهرة" إلى الخارج، لأنها خطر على الأمن الوطني دون إبداء أي أسباب.
"الشهاوي": أزمة سد النهضة انتهت باختصام 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان
قال اللواء تامر الشهاوي، الخبير الاستراتيجي، إن أزمة سد النهضة انتهت باختصام 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان لمدة ثلاثة سنوات.
أوضح سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي بالقاهرة، أن العلاقات التجارية محور الاهتمام المشترك بين القيادتين بالبلدين، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار وقابل للزيادة بشكل كبير.
فلكي شهير يتنبأ بمحاولة اغتيال شخصية عامة ستغير مجريات الأحداث (فيديو)
أكد الدكتور أحمد شاهين، عضو اتحاد الفلكيين الأمريكيين، أن هناك محاولتين لاغتيال شخصية عامة على مستوى العالم، وستؤثر على مجريات الأحداث وتقلبها رأسًا على عقب.
برلماني عن "دعم مصر": جمعتنا إرادة حرة.. ونستطيع تكوين حزب كبير
قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دعم مصر، إن الدولة ما زالت في مرحلة استثنائية رغم تعافيها في كافة الجوانب والمجالات، موضحًا أن أعضاء ائتلاف دعم مصر خاضوا انتخابات حرة نزيهة بكل شفافية ومنهم من ترشح كمستقلين أو أحزاب وتجمعوا على حب هذا البلد، على حد وصفه.
الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: طرح 30 مركزا للشباب بالصعيد بنظام الإيجار
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أنه سيتم طرح 30 مركزا للشباب بالصعيد بنظام الإيجار كمشروعات وتمويلهم بالقروض، منوهة أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة اقترح هذا الأمر خاصة في إطار خطته لتطوير مراكز الشباب.
أستاذ تاريخ معاصر: الدولة العثمانية لم تحم مصر.. وكانت احتلال
قال الدكتور محمد صبرى الدالي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن "سليم الأول قتل عشرات الآلاف من المصريين، ولم يكن فتحًا عثمانيًا، ولكن احتلال، ومن الوعي التاريخي أن نسمي الأشياء بأسمائها".
عزمي مجاهد يكشف مفاجأة عن نجل الإخواني الهارب حمزة زوبع (فيديو)
كشف الإعلامي عزمي مجاهد، مفاجأة عن نجل الإخواني الهارب حمزة زوبع، حيث إن نجله محمد حمزة سعد زوبع مواليد 1999 تقدم بطلب الحصول على البطاقة الدولية من أجل اللعب لنادي أسطنبول سبورت، وتم استخراج البطاقة الدولية له دون أدنى مشكلة.
محام الراقصة جوهرة: الأمن الوطني اتخذ قرارًا بترحيلها لأنها خطر على الأمن القومي
قال محمد صالح، محامي الراقصة جوهرة، إن الأمن الوطني اتخذ قرارًا بترحيل الراقصة "جوهرة" إلى الخارج، لأنها خطر على الأمن الوطني دون إبداء أي أسباب.
"الشهاوي": أزمة سد النهضة انتهت باختصام 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان
قال اللواء تامر الشهاوي، الخبير الاستراتيجي، إن أزمة سد النهضة انتهت باختصام 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان لمدة ثلاثة سنوات.