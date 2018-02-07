إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس





أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس.





واندلعت مواجهات اليوم بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، ما أدى لإصابة الشاب برصاص الجيش الإسرائيلي، ببلدة كفر عقب شرقي القدس.





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له اليوم، إن الشاب إصاباته خطيرة، ونقل إلى مستشفى رام الله.





وأضاف بيان الهلال الأحمر، أن الشاب في العشرينيات من عمره، ومصاب بـ3 رصاصات حية في الوجه والصدر والفخذ.



