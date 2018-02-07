إصابة حرجة لفلسطينى برصاص الاحتلال فى القدس

أصابت نيران الاحتلال الإسرائيلى، فلسطينياً بجروح خطيرة فى ضواحى القدس الشرقية، وتمّ نقله إلى مستشفى فى رام الله، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، اليوم.





وقالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إنّ الحادث وقع بضاحية كفر عقب، دون ذكر مزيد من التفاصيل، كما يأتى الحادث بعد يوم من استشهاد فلسطينى وإصابة 5 أخرين خلال شتباكات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال فى مدينة نابلس بالضفة الغربية، لدى قيام جنود إسرائيلية بحملة مداهمة للقبض على مناضلين.