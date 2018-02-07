أمير قطر يتلقى دعوة من الرئيس الروسي بوتين لزيارة موسكو





تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة موسكو.





وأفادت الوكالة، بأن الشيخ "تميم"، "تسلم لدى استقباله رئيس جمهورية أنغوشيا الفيدرالية الروسية يونس بك يفكوروف، في الديوان الأميري بالدوحة؛ رسالة خطية تتضمن دعوة الزيارة ولم يعلن عن الموعد المحدد للزيارة، التي رحب بها الأمير القطري".





يشار إلى أن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، أعلن نهاية يناير الماضي أن إمكانية شراء قطر لمنظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا لن يكون بديلا للعلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة.





وقال العطية، متحدثا في مؤسسة التراث "هيرتاج فاونديشن": "أولا وقبل كل شيء، لم تعلن وزارة الدفاع لدينا بعد عن صفقة الشراء هذه، ونحن ندرس عادة جميع الخيارات المتاحة، وأنا لا أرى أي مشاكل في ذلك".





وقال وزير الدولة القطري: "لدينا تعاون وثيق جدا مع واشنطن، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع البحث عن خيارات أخرى".





وأكد العطية، أنه لا يخشى أن "تؤثر مثل هذه اللحظات على علاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة".



