غدا.. اجتماع لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان

يعقد غدا الخميس بالقاهرة، اجتماع رباعي يضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان؛ لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.









وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد- في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الاجتماعات، المقرر عقدها بالقاهرة، سوف تشمل محادثات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية، وأخرى بين رئيسي جهازي المخابرات، ثم محادثات رباعية، يعقبها مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.









وأضاف أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن إزالة أية شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة.