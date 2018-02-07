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شيكابالا يقترب من الاستمرار في الدوري السعودي

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:25 م
شيكابالا يقترب من الاستمرار في الدوري السعودي
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علاء خليف
 
 

بات الدولي المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المُعار لنادي الرائد السعودي، محل إهتمام عدة أندية سعودية ترغب في شرائه نهائيًا من الزمالك خلال الفترة المقبلة.

 

وأفادت أنباء من بعض المقربين من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أن اللاعب اقترب من الاستمرار في الدوري السعودي بالموسم المقبل عقب انتهاء إعارته للرائد.

 

و تلقى "شيكا" تأكيدات من عدة أندية سعودية بوجود رغبة في ضمه والسعي للدخول في مفاوضات رسمية مع نادى الزمالك لشرائه نهائيا بعد تألقه الملفت خلال فترة الإعارة في صفوف الرائد.

 

ومن المنتظر أن يتلقى الزمالك عروضًا رسمية من بعض الأندية السعودية الراغبة في ضم شيكابالا خلال الفترة القادمة.

 

المزيد عن: كورة شيكابالا رياضة الزمالك الرائد الدوري السعودي
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