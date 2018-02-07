المصري يكشف حقيقة مشاركة بانسيه مع ناديين في وقت واحد

نفي الجهاز الفني للنادي المصري، الأنباء التي ترددت في إحدي الصحف الأفريقية واسعة الانتشار، بشأن مشاركة البوركينابي بانسيه مع فريق نادي رحيمو البوركيني بجانب فريق المصري لتحسين دخله.

وقال أحد أعضاء الجهاز الفني لــ" الفجر الرياضي " :" أن هذه الأنباء لاصحة لها ولايمكن لعاقل تصديقها، مؤكدا أن اللاعب يمتلك أكثر من سيارة بورش لايمتلكها أى لاعب مصري، وأنه لايحتاج لوسائل لتحسين دخله".

وأضاف:" تم خصم 4 شهور من راتب اللاعب كعقوبة للهروب".