ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المصري يكشف حقيقة مشاركة بانسيه مع ناديين في وقت واحد

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:26 م
المصري يكشف حقيقة مشاركة بانسيه مع ناديين في وقت واحد
بانسيه
طباعة
نيرة الجابري
 

 

 

نفي الجهاز الفني للنادي المصري، الأنباء التي ترددت في إحدي الصحف الأفريقية واسعة الانتشار، بشأن مشاركة البوركينابي بانسيه مع فريق نادي رحيمو البوركيني بجانب فريق المصري لتحسين دخله.

 

وقال أحد أعضاء الجهاز الفني لــ" الفجر الرياضي " :" أن هذه الأنباء لاصحة لها ولايمكن لعاقل تصديقها، مؤكدا أن اللاعب يمتلك أكثر من سيارة بورش لايمتلكها أى لاعب مصري، وأنه لايحتاج لوسائل لتحسين دخله".

 

وأضاف:" تم خصم 4 شهور من راتب اللاعب كعقوبة للهروب".

 

المزيد عن: كورة رياضة بانسيه المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس فرنسا
ميتز
-
x
19:30
-
كان
لانس
-
x
19:30
-
تروا
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت
1
x
19:30
0
ماينز
شالكه
-
x
21:45
-
فولفسبورج
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
نيو بورت
كأس البرتغال
بورتو
-
x
22:15
-
سبورتينج لشبونة
كأس ملك إسبانيا
إشبيلية
-
x
22:30
-
ليجانيس
دوري الخليج العربي الاماراتي
حتا
0
x
15:20
1
الوحدة
الوصل
1
x
18:00
1
الجزيرة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/7/2018 8:30:01 PM