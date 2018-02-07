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"تنمية الثروة السمكية" لـ"ON Live": مصر تحتل مرتبة متقدمة فى إنتاج "البلطى" بمليون و300 ألف طن

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:16 م
تنمية الثروة السمكية لـON Live: مصر تحتل مرتبة متقدمة فى إنتاج البلطى بمليون و300 ألف طن
محمود سالم
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قال محمود سالم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى إنتاج سمك البلطى فى دول حوض البحر المتوسط بحوالى مليون و300 ألف طن، موضحة أنه خلال السنوات المقبلة سنصل إلى 2 مليون طن. 

وأشار خلال لقائه ببرنامج "أسواق وأعمال"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامى أيمن صلاح، إلى أن 
لولا السمك، لأصبح كيلو اللحوم الحمراء وصل إلى حوالى 250 إلى 300 جنيه، والسمك هو السبب فى توازن أسعار اللحوم الحمراء، موضحاً أنه ليس لدينا ميزة نسبية فى إنتاج اللحوم الحمراء، وكل مكسبات الأعلاف نستوردها من الخارج بالعملة الحرة، بعكس الأسماك. 

وذكر أن تحرير سعر الصرف رفع سعر السمك من 15 جنيه إلى 25 و30 جنيه، موضحاً أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تستطيع الحصول على وجبة سمك تقدر من 60 إلى 70 جنيه.
المزيد عن: محمود سالم تنمية الثروة السمكية برنامج اسواق واعمال انتاج سمك البلطى الاعلامي ايمن صلاح ON Live
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