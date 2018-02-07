أحمد ناجي يتحدث عن الدور بين الشناوي وإكرامي في الأهلي

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إن علي لطفي حارس مرمى إنبي السابق، لا يمكن أن يقاوم طلب النادي الأهلي لضمه، مشددا على أنه يمتلك القدرة على منافسة شريف إكرامي ومحمد الشناوي في الفترة المقبلة.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة "دي ام سي سبورتس": "علي لطفي لا يزال صغير في السن، فهو لم يتجاوز الـ 25 عاما، وكل الحراس بدأ تأخذ عصام الحضري قدوة ومثال".





واستطرد قائلا: "لا أويد فكرة الدور بين حراس المرمى، فهو مركز يحتاج إلى اللعب بشكل مستمر، ففي أوروبا الحارس الأساسي يلعب الدوري، بينما يلعب الحارس الاحتياطي بطولة الكأس".





وأشار ناجي إلى أن محمد الشناوي يقوم بدوره بشكل جيد للغاية مع النادي الأهلي، وفي حالة تواجد شريف إكرامي كحارس للنادي والحصول على فرصته مرة أخرى، فلن يكون ضمه غريبا على المنتخب.





وعن أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك قال: "أحمد الشناوي يشارك مع نادي الزمالك، وأتحدث معه كثيرا، وانتظر عودته إلى مستواه المعهود، وأنا أتمنى أن يكون كل حراس الدور مميزين، أريد أن أحتار في الاختيار بين الحراس".





وأشاد بعصام الحضري حارس مرمى المنتخب، الذي يقدم مستوى رائع وأرقام مميزة في الدوري السعودي، مشيرا إلى أن أي حارس سيتألق سيكون مع المنتخب في معسكر مارس المقبل، مشددا على أن كل الحراس انضموا من قبل للمنتخب، وأي اسم سينضم لن يكون جديدا على الفراعنة.