مدرب الهلال: نسعي لتقديم مستوي جيد في الديربي.. وسعداء بإنضمام بن شرقي

أكد ‏رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي إن الفريق أدى مباراة قوية أمام الباطن، وانه حرص على استرجاع اللياقة بشكل جيد وانهم مستعدون للديربي.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء : "مباراة مهمة تنتظرنا سنحرص بها على الأداء بشكل مميز، ولانلتفت للأحاديث الإعلامية، ونركز على فريقنا ومايقدمه في الملعب، الأهم أننا عدنا لمستوانا ونأمل تقديم الأفضل".

وأضاف : "‏هدفنا هو الحفاظ على لقب الدوري، نعالج الأخطاء ونستمر في تقديم الأفضل، سنقاتل على المضي قدمًا نحو تحقيق الهدف، ‏ومباراة الديربي لاتخضع للمقاييس، تركيزنا الكامل على تحقيق النقاط، نحترم النصر وننظر له بأنه فريق كبير ويأمل على تقديم أفضل مالديه أمامنا".

وتابع : "‏سعداء بانضمام سيروتي وبن شرقي، الأول شارك بشكل جيد في المباراة الماضية وجاهز لمباراة النصر بشكل كامل، ومشاركة بن شرقي في المباراة ستتحدد خلال الساعات القادمة".