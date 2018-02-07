عاجل.. زلزال جديد يضرب تايوان

تعرّضت مدينة هوالين "تايوان"، مساء الأربعاء لهزة أرضية جديدة بقوة 5,7 درجة بمقياس ريختر، بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 400 بنفس المدينة جراء زلزال أمس بقوة 6,4 ريختر، الذى أسفر عن انهيار عدد من المبانى، أبرزها فندق ضخم.





وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إنّ الزلزال الأخير سجّل عمق 11 كم، على مسافة 21 كم من هوالين.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنّ 67 شخصاً لا يزالون فى عداد المفقودين جراء زلزال أمس بالمدينة السياحية.