إنطلاق فعاليات الملتقى الدولى السنوى للأسمدة الثلاثاء المقبل

تستضيف القاهرة الملتقى الدولى السنوى الرابع والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 13 - 15 فبرایر الجارى، الذى يعقده الاتحاد العربى للأسمدة برعایة ودعم الشركات المصریة أعضاء الاتحاد تحت شعار"الكفاح من أجل زراعة مستدامة وحمایة البیئة".





يشارك فى المؤتمر أكثر من 500 شخصية مهمة من رؤساء شركات الأسمدة العربیة والدولیة ورؤساء المنظمات، فضلا عن 150 شركة وھیئة.





وقال الدكتور جمال الدين بنصارى رئیس مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة - فى بيان اليوم -" إن الملتقى يعد الأبرز على صعید صناعة الأسمدة فى المنطقة العربیة والشرق الأوسط، حيث إنه یلقى كل الدعـم من الحكومة المصرية وشركاتها العاملة فى إنتاج الأسمدة، مما جعله موعدا عالمیا ثابتا على أجـندة جمیع الـعاملین والمھتمین بصناعة الأسمدة".





وأضاف بنصاري" إن قطاع الأسمدة العربیة استطاع أن یرسخ مكانته فى السوق العالمیة نتیجة لوفرة المواد الخام، كما تمثل عوائد صناعة الأسمدة أھمیة كبیرة فى الاقتصادیات بما تمتلكه من الغاز الطبیعى وصخر الفوسفات والبوتاس (ملح يستخرج من رماد أخشاب بعض النباتات وهو شكل غير نقى لكربونات البوتاسيوم)، مشیرا إلى أن البلدان العربية المنتجة والمصدرة للأسمدة وخاماتھا تسھم عوائدھا بدون شك فى دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فى الدول المنتجة.





ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الله زعين الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة" إن الملتقى هذا العام سيجتمع فيه عدد كبير من رجال الأعمال المتخصصين فى صناعة الأسمدة، واستهلاك الأسمدة من الزراعيين، والخبراء المتخصصين فى اقتصاديات الأسمدة، وسيتضمن الملتقى محاضرات تتحدث عن التحديات الكبيرة التى ستواجه الصناعة فى العالم العربى بنظرة شمولية ما سيؤول إليه فى استخدام الأسمدة لضمان زيادة الإنتاج من الرقعة الزراعية لوحدة مساحة الأرض، ومساهمة كبيرة من المجتمع العربى فى مكافحة الجوع وضمان استمرار سلة الغذاء العربية.





وأشار زعين إلى أن المحاور الرئیسیة للملتقى تتضمن العديد من القضايا المهمة منها: سیاسات الأسمدة فى المنطقة العربیة، العوامل التى تؤثر على صناعة الأسمدة، ونظرة عامة على أسواق العرض والطلب العالمیة وأهميته فى أفريقيا، بالإضافة إلى التوقعات العالمیة للنفط والغاز والآثار المترتبة على أسواق الأسمدة، فضلا عن الاستخدام الواعى والفعال للأسمدة، والتنمیة المستدامة للصناعة من أجل تحقیق الأمن الغذائى العالمى وحمایة البیئة.





وأوضح أن المعرض الصناعى الذى يصاحب الملتقى یشارك فيه عدد من الشركات العربیة والأجنبیة ذات الصلة بصناعة وتجارة وشـحن الأسـمدة وذلك من مختلف دول العالم حیث تقوم ھذه الشركات بعرض أحدث المنتجات فى مجال صناعـة الأسمدة.





يشار إلى الاتحاد العربـى للأسـمدة منظمة غیر حكومـیة، أسـس عام 1975 ویعمل تحت مـظلة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربـیة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربیة بدرجة مراقب، ویجمع المؤسـسات والشركات العربیة العاملة فى مجال صناعـة وتجارة الأسـمدة وخاماتھا والمجالات ذات العلاقـة، كما یضم 180 شركـة عربیة وأجنبیة من 35 دولة من أنـحاء الـعالـم .





ویهدف الاتحاد بوجه عام إلى تنسیق وتنمیة وتطویـر العلاقـات الفنیة وكل ما له صلة فى مجال صناعـة الأسمدة واستخداماتھا بین الشركات الأعضاء.



