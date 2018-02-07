بوتشيتينو يدافع عن ديلي آلي بعد واقعته في مباراة ليفربول

أشار ماوريسيو ‏بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، انه يخشى من التحليل الزائد بعد إتهام ديلي آلي بالتمثيل، والذي قد يساهم بتغير كرة القدم التي يعرفها الجميع.





وأضاف بوتشيتينو في تصريحات صحفية : "المشكلة الآن الكل أصبح حساساً بهذا الموضوع والتركيز كله على ديلي آلي، هنالك إيجابيات يقدمها ديلي آلي وبالطبع هو ليس شخص كامل لكنه ذكي للغاية".



