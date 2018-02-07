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بوتشيتينو يدافع عن ديلي آلي بعد واقعته في مباراة ليفربول

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:12 م
بوتشيتينو يدافع عن ديلي آلي بعد واقعته في مباراة ليفربول
بوتشيتينيو
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أحمد عصام
 

أشار ماوريسيو ‏بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، انه يخشى من التحليل الزائد بعد إتهام ديلي آلي بالتمثيل، والذي قد يساهم بتغير كرة القدم التي يعرفها الجميع.


وأضاف بوتشيتينو في تصريحات صحفية : "المشكلة الآن الكل أصبح حساساً بهذا الموضوع والتركيز كله على ديلي آلي، هنالك إيجابيات يقدمها ديلي آلي وبالطبع هو ليس شخص كامل لكنه ذكي للغاية".


وتابع : "بالطبع كين يريد تحقيق الألقاب وتسجيل الأهداف لكن لا املك المزيد لأقوله عن هذا الموضوع، ولن أتحدث عن موضوع كونتي مع تشيلسي لأنه لا يعنيني إطلاقاً ولا علاقة لي بفريق مثل تشيلسي".

المزيد عن: كورة رياضة توتنهام بوتشيتينيو
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