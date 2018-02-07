عزاء نجلة لاعب نادى الزمالك السابق بكاميرا الفجر الرياضي (فيديو وصور)

شهد عزاء نجلة سمير محمد علي لاعب نادي الزمالك السابق، تواجد العديد من نجوم كرة القدم، لتقديم واجب العزاء، الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، في مسجد الحامدية الشاذلية.





حيث حرص أيمن يونس ومحمد أبو رجيلة وخالد لطيف وعبد العزيز عبد الشافي وعزمي مجاهد وطارق مصطفي، بالإضافة إلى حسن شحاته وسامي الشيشيني وإسماعيل سليم وفاروق جعفر ومحمد إبراهيم ومحمود سعد وطارق يحيي.