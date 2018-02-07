التعليم تعلن عن منحة بـ "كلية الدفاع الوطني" (الشروط وطرق التقديم)

صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الأكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت عن منحة دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا (كلية الدفاع الوطني)، وذلك من خلال التعاون المشترك بين أكاديمية ناصر، والأكاديمية المهنية، والجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمية.









وأكد الدكتور صلاح الدين غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن المنحة تتضمن دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض، مضيفًا أن المنحة تهدف إلى إكساب أعضاء هيئة التعليم بعض المعارف والمهارات القيادية حول مفاهيم الاستراتيجية والتخطيط على مستوى المؤسسات والدول، ومفاهيم الأمن القومي ومقومات الدولة، فضلًا عن مفاهيم إدارة الأزمات والتفاوض، وكيفية إدارة الأزمة ووضع سيناريوهات لها، وكيفية التفاوض على المستوى الشخصي والمؤسسات والدول.





كما أشار غنيم إلى أن هناك عدة شروط للمنحة منها: أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التعليم (القيادات التربوية والمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة والأزهر الشريف والمناطق الأزهرية التابعة والمدارس والجهات ذات الصلة)، وكذا يشترط للحصول على دورة إدارة الأزمات والتفاوض أن يكون المتقدم حاصل على دورة الاستراتيجية والأمن القومي.





وأوضح غنيم أن تلك المنحة تتميز بأن الدورة بنظام المحاضرات المكثفة لمدة أسبوع بقاعات الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويتم التدريب بواسطة خبراء ومستشاري أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى جانب أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة، لافتًا إلى أن التسجيل فى المنحة يكون إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.





جدير بالذكر أنه سوف يتم بدء تدريب المرحلة الأولى لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) ابتداءً من يوم الأحد 11/2/2018 في المقر الرئيسي للأكاديمية بالمدينة التعليمية بأكتوبر.



