بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ"دعم مصر" في القليوبية

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لائتلاف "دعم مصر"، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي بمحافظة القليوبية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية ثانية، بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.





وشارك في المؤتمر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، وعدد كبير من نواب الائتلاف، وعلى رأسهم اللواء سعد الجمال الرئيس الشرفي للائتلاف دعم مصر، والنائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، ومحمد علي يوسف الأمين العام المساعد لرئيس الائتلاف، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، والنائب محمد سليم، والنائب أحمد بدوي، والنائب محمد الفيومي، والنائب كمال محفوظ، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة سولاف درويش، والنائب ثروت بخيت، والنائب عادل عامر، والنائب رشاد شكري، والنائب محمود عطية.



