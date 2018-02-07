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ميدو: ريال مدريد يحتاج للتعاقد مع"صلاح" لتدعيم صفوفه

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:09 م
ميدو: ريال مدريد يحتاج للتعاقد معصلاح لتدعيم صفوفه
محمد صلاح
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علاء خليف
 

كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب وادي دجلة السابق أن نادي ريال مدريد الأسباني يحتاج للتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

 

وقال "ميدو" في تصريحات إذاعية: " محمد صلاح لاعب مميز ومكانه في ريال مدريد جاهز وإنضمامه للريال سيكون الخيار الأنسب للنادي الملكي لعلاج المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق المدريدي في الفترة الحالية في ظل الإصابات المتكررة للاعبيه".

 

وأكد "ميدو" علي صعوبة ليفربول في الاحتفاظ بخدمات محمد صلاح حال إستمرار تألقه مع الفريق في الفترة القادمة.

 

ويقدم "صلاح" عروضًا قوية مع ليفربول منذ إنتقاله للفريق في الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي وسجل 28 هدفًا مع الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات حتي الآن.

 

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