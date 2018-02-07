بن شرقي : كان لدي عروض أوروبية ولكني فضلت الانضمام للهلال

أكد ‏أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي إنه يشكر الإدارة والجهاز الفني على حرصهما على قدومه للهلال، ويشكر الجماهير الهلالية على دعمها له.





وأضاف بن شرقي في المؤتمر الصحفي لتقديمه : "كان لدي عروض أوروبية، وفضلت عرض الهلال وتمثيله، هنالك لاعبين مغاربة مثلوا النادي وكان هذا طريقهم للاحتراف الخارجي في أوروبا".



