بن شرقي : كان لدي عروض أوروبية ولكني فضلت الانضمام للهلال
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:09 م
أحمد عصام
أكد أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي إنه يشكر الإدارة والجهاز الفني على حرصهما على قدومه للهلال، ويشكر الجماهير الهلالية على دعمها له.
وأضاف بن شرقي في المؤتمر الصحفي لتقديمه : "كان لدي عروض أوروبية، وفضلت عرض الهلال وتمثيله، هنالك لاعبين مغاربة مثلوا النادي وكان هذا طريقهم للاحتراف الخارجي في أوروبا".
وتابع : "أتمنى المشاركة في الديربي غدًا، ومتشوق لذلك، وقرار مشاركتي الأخير يعود لدى المدرب".
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