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بن شرقي : كان لدي عروض أوروبية ولكني فضلت الانضمام للهلال

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:09 م
بن شرقي : كان لدي عروض أوروبية ولكني فضلت الانضمام للهلال
أشرف بن شرقي
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أحمد عصام
 

أكد ‏أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي إنه يشكر الإدارة والجهاز الفني على حرصهما على قدومه للهلال، ويشكر الجماهير الهلالية على دعمها له.


وأضاف بن شرقي في المؤتمر الصحفي لتقديمه : "كان لدي عروض أوروبية، وفضلت عرض الهلال وتمثيله، هنالك لاعبين مغاربة مثلوا النادي وكان هذا طريقهم للاحتراف الخارجي في أوروبا".


وتابع : "‏أتمنى المشاركة في الديربي غدًا، ومتشوق لذلك، وقرار مشاركتي الأخير يعود لدى المدرب".

المزيد عن: كورة رياضة الهلال السعودي اشرف بن شرقي
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