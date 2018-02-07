أصغر سيارة "كهربائية" معروضة للبيع بـ260 ألف جنيه

تخطط شركة "ميكرو" لبدء الانتاج القياسي من سيارتها الكهربائية Microlino الصغيرة، التي كانت قد كشفت عن نموذجها الأولي خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2016.





وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها الكهربائية الصغيرة يبلغ طولها 2.40 متر، ويبلغ وزنها بدون البطارية 450 كجم. ويسع حيز الأمتعة بها 300 لتر من الأمتعة.





وتعتمد السيارة ثنائية المقاعد على محرك بقوة 15 كيلووات/100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 50 كلم/س في غضون 5 ثوان، وسرعة قصوى 90 كلم/س.





ويتوفر للسيارة بطارية سعة 8 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 120 كلم. ويتم شحن 80% من هذه البطارية في زمن قدره ساعة واحدة. وبجانب هذه البطارية توجد أخرى سعة 14.4 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 215 كلم، واعتمادا على وصلة الشحن يتراوح الزمن اللازم لشحن 80% من ساعتين إلى ست ساعات.





ومن الناحية التصميمية، تمتاز السيارة Microlino الصغيرة بتصميم مستدير الشكل، وتشتمل على سقف قابل للطي، بالإضافة إلى أسطح زجاجية توفر رؤية بانورامية رائعة.





ومن المقرر أن يبدأ انتاج السيارة خلال فصل الربيع القادم، ومن المزمع أن يبلغ سعرها نحو 12 ألف يورو، أي ما يعادل نحو (260 ألف جنيه مصري).