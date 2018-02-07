وكيل باكا يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي

قال جلين بينكين وكيل أعمال مهاجم الأهلي باكاماني ماشامبي "باكا"، إن اللاعب لا يفكر على الاطلاق في الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة القادمة.





وأضاف وكيل باكا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "أوف" الشهيرة في جنوب إفريقيا أن اللاعب شارك مع الفريق مؤخراً وسجل هدفاً في اعتزال السعودي فؤاد أنور.





وتابع أن اللاعب يدرك جيداً صعوبة حجز مكان في التشكيلة الأساسية بالفريق نظراً لوجود العديد من الأسماء المميزة والتي تتنافس لإقناع البدري بالمشاركة.





واختتم وكيل باكا تصريحاته مؤكداً على أنه مستعد للقتال في التدريبات لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية للأحمر.