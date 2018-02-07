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الهند تهنيء مصر على الإصلاحات الاقتصادية.. وتؤكد: البيئة الحالية مشجعة للاستثمار

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:06 م
الهند تهنيء مصر على الإصلاحات الاقتصادية.. وتؤكد: البيئة الحالية مشجعة للاستثمار
سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي بالقاهرة
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أمنية فوزي
 
قال سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي بالقاهرة، إن البيئة الاقتصادية الحالية في مصر مشجعة للغاية لمزيد من الاستثمارات.

وأضاف "باتاتشاريا"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ساهمت في تعزيز آليات السوق، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية عملية مستمرة.

وتابع: "نهنئ الحكومة المصرية على جهودها في هذا المجال"، لافتًا إلى أنهم ناقشوا مع مسئولي قناة السويس توسيع استثمارتهم في منطقة القناة.
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