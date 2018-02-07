الهند تهنيء مصر على الإصلاحات الاقتصادية.. وتؤكد: البيئة الحالية مشجعة للاستثمار

قال سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي بالقاهرة، إن البيئة الاقتصادية الحالية في مصر مشجعة للغاية لمزيد من الاستثمارات.





وأضاف "باتاتشاريا"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ساهمت في تعزيز آليات السوق، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية عملية مستمرة.



