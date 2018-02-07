إحباط تهريب 540 طائرة يتم تشغيلها وتوجيهها عن بعد بمحور قناة السويس (صور)

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة تهريب 540 طائرة يتم تشغيلها وتوجيهها عن بعد بواسطة ريموت كنترول والمحظور استيرادها .





كانت قد وردت معلومات لمباحث الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس أكدتها التحريات مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، باستيراد حاويتين مشمولهما ( لعب أطفال) من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة وأخفت ضمن مشمولهما أصناف محظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة ومخالفه لما هو وارد بالمستندات.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين فى حضور مندوب الشركة، أسفرت أعمالها عن ضبط 540 طائرة مختلفة الأشكال والأحجام يتم تشغلها وتوجيهها عن بعد بواسطة ريموت كنترول وتعمل بشاحن بطارية ومزوده بمروحه وزعانف للتوجيه والإتزان والطيران.





وبمواجهة مندوب الشركة أقر بصحة التفتيش والواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



