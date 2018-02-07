لقاء فكري للكاتب الإيطالي جوليوتشيبوللوني في معرض الكتاب (صور)

انطلقت منذ قليل، فاعليات اللقاء الفكري مع الكاتب الايطالي جوليوتشيبوللوني على هامش فاعليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقدم اللقاء الدكتور محمود الشيخ، وقام بالترجمة الدكتور حسين محمود.





وقال جوليوتشيبوللوني إن هناك فارق بين الدين والإيمان، فالإيمان شيء متجذر بالقلب أما الدين فهو ما يولد به الانسان.





وأضاف "جوليوتشيبوللوني" أنه لا يهتم ما بما حدث من جرائم باسم الدين، لكن ما يعنيه هو ما يمكن أن يفعله لتصحيح هذا المعتقد.





يشار إلى ان المعرض هذا العام يأتي بمشاركة 27 دولة منها 15 دولة عربية و2 أفريقية، و10 دول أجنبية، وتحل الجزائر ضيف شرف على المعرض.





ويبلغ عدد الناشرين 848 ناشرا منهم 367 ناشرا عربيا و10 أجانب و2 أفارقة، و٤٨١ ناشرا مصريا (٧ مؤسسات صحفية و٣٣ مؤسسة حكومية)، بمجموع أجنحة يصل إلى ١١٩٤ جناحا، بمتوسط ١٤٤ دار نشر تشارك لأول مرة في المعرض، إضافة إلى وجود ١١٧ كشكا بمنطقة سور الأزبكية.