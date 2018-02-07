كومير بـ"تفرح".. محافظ الأقصر يفتتح مشروعات ضخمة جنوب الأقصر (صور)

افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات والإنجازات التنموية بقرية كومير بمركز إسنا، والتي قامت بتنفيذها مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في اطار الخطة المجتمعية لتقديم الخدمات التنموية بمعظم محافظات مصر، بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصري، ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير.



وشهدت كومير، خلال اليوم افتتاح مدرسة تعليم أساسي، تضم 22 فصل دراسي، بجانب تطوير وتجهيز مدرستين للتعليم الأساسي والابتدائي بالإضافة إلى تجهيز المدارس بالأثاث والأدوات المدرسية اللازمة وتوفير الزى المدرسي للطلاب ودعم الأنشطة الطلابية لعدد 1336 طالبًا، فضلًا عن تنفيذ 7 برامج للتنمية المهنية لـ 119 معلمًا وتدريب القيادة المدرسية ومجالس الأمناء.



كما تم إعادة بناء 49 منزلًا وترميم 16 آخرين، وتسقيف 18، بجانب إنشاء دورات مياه لـ11 منزلًا وتوفير مستلزمات منزلية ومعيشية لـ 56 أسرة بالقرية، إضافةً إلى الاهتمام بمشروعات توليد الدخل، حيث تم توفير 40 مشروع تربية أغنام بواقع 4 رؤوس لكل مستحق، وتوفير مشروعات متناهية الصغر حرفية وتجارية لـ40 أسرة.



وتم إحلال وتجديد ودعم المناطق المحرومة بالقرى بـ70 ألف متر شبكات UPVC تخدم 52 ألف نسمة في 8 قرى بمحيط الوحدة المحلية لقرية كومير، كما تم تنفيذ 3600 وصلة منزلية لنقل الأسر على الخطوط الجديدة، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية شاملة وقوافل رمد والعمل على إجراء تحاليل للكشف عن بؤر الإصابة بفيروس سي لـ2880 شخصًا بقرية كومير وإعادة بناء الوحدة الصحية بقرية القرايا.



كما أعرب محافظ الأقصر، عن تقديره للتعاون بين البنك الأهلي ومؤسسة مصر الخير من أجل النهوض بالمناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر استحقاقًا، وتطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية الحياة فى المجتمعات الريفية.



وصرح محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، بأن نجاح عميلة التنمية المجتمعية المستدامة والحقيقية يأتي من خلال تضافر جهود القطاع العام المتمثل في محافظة الأقصر والقطاع المصرفي المتمثل في البنك الأهلي المصري والمجتمع المدني المتمثل في مؤسسة مصر الخير والإعلام المصري الواعي.