نيفين جامع: أقامنا 4 معارض دولية لمشروعات الشباب بالخارج

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز لا يكتفي بتوفير التمويل للشباب بل يوفر لهم المعارض لعرض منتجاتهم للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم إقامة 4 معارض دولية لمشروعات الشباب بالخارج.



