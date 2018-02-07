نيفين جامع: أقامنا 4 معارض دولية لمشروعات الشباب بالخارج
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:03 م
داليا الحسين
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز لا يكتفي بتوفير التمويل للشباب بل يوفر لهم المعارض لعرض منتجاتهم للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم إقامة 4 معارض دولية لمشروعات الشباب بالخارج.
وأضافت "جامع"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن المعارض الدولية التى أقامها الجهاز للشباب في الخارج نجحت في توقيع عقود لتوريد منتجاتهم سنويا، موضحة: "ساهمنا في مشاركة 23 عارض بإحدى معارض الصين الدولية".