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عمرو سعد ينشر صورة نادرة له ويعلق: "وحشتني الأيام دي"

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 06:50 ص
عمرو سعد ينشر صورة نادرة له ويعلق: وحشتني الأيام دي
عمرو سعد
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الفجر الفني
 

شارك الفنان عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة نادرة له في فترة دراسته الجامعية.

وعلق سعد، على الصورة قائلًا:" سنة أولي في الكلية وحشتني الأيام دي والله".

وعبر جمهور عمرو سعد عن إعجابهم الشديد بالصورة، ووصفه البعض منهم بأنه يشبه الراحل أحمد زكي فيما ذهب أخرون إلى أن نظرة عينه تشبه نظرات الراحل عمر الشريف.


سنة أولي في الكلية 😁 وحشتني الأيام دي والله

A post shared by Amr Saad (@amrsaad.official) on

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