نائب: إيطاليا تحاول خلق ذريعة للتدخل في ليبيا



وأضاف محيي الدين، خلال لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد الفضائية، ويقدمه محمد المغربي، أن المجلس الرئاسي الليبي أدان حصار الجيش الوطنى لمنطقة درنة.



وشدد على أن مصر تحملت مسئولية تأمين نحو 1100 كيلومتر تمثل مجمل الحدود مع ليبيا، حيث أن القوات المسلحة المصرية تواجة المخاطر على الحدود الغربية بشكل يومى، مضيفًا أن الجيش لم يصدر أية بيانات رسمية تؤكد تصريحات الجيش الليبي.





ولفت إلى أن الجيش المصري دمر خلال العامين الماضيين ألف سيارة حاولت التسلل من ليبيا، و15 سيارة دفع رباعي حاولت التسلل عبر حدود ليبيا فى مايو 2017.

قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ليبيا أعلنت تطهير درنة من الإرهاب لمنع التدخلات الغربية فى شئونها، موضحا أن إيطاليا تحاول خلق ذريعة للتدخل الدولي في هناك.