منسي لـ"الفجر الرياضي": تركيزي في الفترة الحالية مع الداخلية.. وكنت قريبا من الزمالك

أكد ناصر منسي ناشئ فريق الشمس وهداف الدرجة الثالثة العام الماضي، ومهاجم الداخلية الحالي، أن مستوى فريقه جيد، ولاعبو الفريق قادرون على تحمل المسئولية ورجال.

وقال "منسي" في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، إنه لم يتلقى أية عروض في الانتقالات الشتوية، وكل تركيزه مع فريقة الداخلية، وإذا جاءته العروض في آخر الموسم الحالي سيفكر فيها بشكل جيد.

وتابع لاعب الفريق الشرطي، أن لديه طموح الفترة القادمة، فالتركيز في الملعب، وبعد ذلك الانضمام إلى أحد الاندية الكبار أو الاحتراف في الخارج.

وعن فريقه السابق الشمس، قال: "مستواه جيد وصاحب المركز الرابع في جدول الدوري القسم الثاني، وأتمنى صعودة للدوري الممتاز".

وعن مفاوضات الزمالك وسموحة له، أكد بأن طارق يحيى المدرب العام السابق لفريق الزمالك تحدث مع مجلس إدارة الشمس، لكن لم يكن هناك توفيق لكي أنضم للقلعة البيضاء، وفاوضني فريق سموحة لكن فريق الداخلية انضم للمفاوضات، ومجلس إدارة الشمس وافق على طلب الداخلية.

وتمني اللاعب تخطي منتخب مصر هذه المجموعة الصعبة في المونديال، وأن مهاجمي منتخب مصر رجال وقادرون على فعل شئ عظيم للمنتخب الوطني.