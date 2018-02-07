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الشباب والرياضة: 4338 لاعبا يشاركون في منافسات الأسبوع الـ16 من دوري مراكز الشباب

الأربعاء 07/فبراير/2018 - 06:15 ص
الشباب والرياضة: 4338 لاعبا يشاركون في منافسات الأسبوع الـ16 من دوري مراكز الشباب
صورة أرشيفية
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نيرمين فتحي
 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات عن مشاركة 4338 لاعبا في منافسات الأسبوع السادس عشر من فعاليات الدور الثاني لدوري مراكز الشباب والذي تنظمه الوزارة للعام الخامس على التوالي .

 

وأقيمت (241 ) مباراة خلال منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري بمشاركة ( 482 ) فريق من ( 482 ) مراكز شباب  من 24 محافظة بالمرحلة الثانية.

 

الأسبوع السادس عشر (الدور الثاني):

 

-إجمالي عدد المباريات يوم الأحد- الإثنين -4/2/2018 -5/2/ 2018 ( 241 ) مباراة

 

-عدد المحافظات المشاركة 24 محافظة بالمرحلة الثانية .

 

-عدد الفرق المشاركة (482) فريق من (482) مركز شباب

 

-عدد المباريات التي انتهت بالفوز (  193 ) مباراة

 

-عدد المباريات التي أانتهت بالتعادل ( 48) مباراة

 

-إجمالي عدد اللاعبين المشاركين 4338 لاعبا

 

-إجمالي عدد المدربين والإدارين ( 1205 ) مدربا وإداريا

 

-إجمالي عدد الحكام الذين تم الإستعانه بهم (964 ) حكما.

 

-إجمالي عدد الأهداف 901 هدفا.

 

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